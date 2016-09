SGEC é campeão da 3ª Divisão do ‘Cariocão’

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O atacante Sabão foi o destaque do jogo com duas assistências e dois gols na final contra o Serrano Foto: Rennan Rebello

Por Dayse Alvarenga e Rennan Rebello

O São Gonçalo Esporte Clube goleou o Serrano por 5 a 0 e se sagrou campeão do Campeonato Carioca - Série B, no último domingo, no estádio Alziro de Almeida, em Itaboraí. O SGEC já havia vencido o primeiro jogo da final por 1 a 0, em Petrópolis. Apesar de jogar com a vantagem do empate, os jogadores foram implacáveis.



O primeiro gol surgiu logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Sabão, em jogada individual, driblou o goleiro adversário antes de cruzar para Márcio Carioca que se atirou sobre a linha para abrir o placar para o clube de São Gonçalo. Dois minutos depois, outro gol para os gonçalenses. Walber acionou Sabão que chutou forte sem chances para Felipe.

Aos 33 minutos, Sabão roubou a bola de Roberto Lopes no meio campo e, em mais uma jogada individual, deixou Marcio Carioca em boa posição para finalizar, ampliar o placar.

Os serranistas tomaram o quarto gol ainda na primeira etapa. Aos 33, Walber tocou rasteiro para Sabão sem marcação tocar na saída de Felipe e aumentar a goleada. No segundo tempo, ospapa-goiabas marcaram mais um gol, aos 42 minutos, Walber cruzou para área petropolitana, e o zagueiro Daniel de cabeça, “carimbou” a conquista do título do Campeonato Carioca - Série C.