Alvinegro bate o Vitória e vê o Z-4 mais distante

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Com resultado favorável fora de casa, time chegou a 39 pontos Foto: Francisco Galvão / EC Vitória

Depois da derrota em casa para o Santos, o Alvinegro reanimou a torcida, ontem à noite. O time de General Severiano bateu o Vitória, no Barradão, por 1 a 0, com gol de Rodrigo Pimpão. Para coroar o duelo, Sidão ainda defendeu um pênalti, salvando a pele dos cariocas. O grande auge da vitória do Botafogo foi, sem dúvidas, no primeiro tempo. Foi nos minutos iniciais que o time defendeu um pênalti e marcou o único gol da partida. O primeiro lance aconteceu aos 40, quando o árbitro marcou pênalti de Victor Luís em Zé Love. Mas o goleiro alvinegro voou e espalmou a cobrança de Diego Renan.



Já aos 44 minutos, após lançamento longo, Rodrigo Pimpão dominou no peito, deu lençol no zagueiro e se esticou todo para finalizar. A bola morreu lentamente na rede. Com a vitória, o Alvinegro chegou a 39 pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário será o América-MG, no sábado, no Independência.