Scarpa marca o gol da vitória e equipe volta a sonhar com o G-4

18/09/2016 às 22:48h Enviado por: Rene Santos

Com a camisa 10, Scarpa marcou o único gol da partida de ontem Foto: Nelson Perez / Fluminense

O Tricolor reacendeu a chama da esperança para os seus torcedores. O time das Laranjeiras conquistou uma vitória importante, na tarde de ontem, contra o Grêmio, lá em Porto Alegre, por 1 a 0. Vestindo pela primeira vez a ‘10’, o meia Gustavo Scarpa garantiu o gol de minerva para os cariocas, que voltam a sonhar com um lugar no G-4 do Brasileirão. A partida foi válida pela 26ª rodada da competição. Os números técnicos do primeiro tempo da partida não conseguiram representar o placar em campo. Apesar do Tricolor Gaúcho aparecer na frente em dados sobre posse de bola e finalizações, foi o Tricolor Carioca que levou para o vestiário com a vantagem. O Grêmio teve oito chances de marcar sobre o Fluminense na etapa inicial, mas bastou um contra-ataque para os cariocas liquidarem a partida. Aos 40 minutos, Marcos Júnior descolou um bom passe para o novo camisa 10, Scarpa, que invadiu a área e tocou na saída do goleiro Marcelo Grohe para marcar pelas Laranjeiras.



Pressionados pelo resultado desfavorável, os gaúchos mantiveram o ritmo ofensivo e não desistiram de, pelo menos, arrancar um empate no segundo tempo. Mas, como diz a famosa frase popular, “a pressa é inimiga da perfeição”, na ânsia de marcar um gol, os donos da casa pecaram em habilidade técnica e até em criatividade. Enquanto isso, o Tricolor Carioca consagrou uma certa de segurança na partida e investiu em contra-ataque fortes.

Com o resultado, o Fluminense se reaproximou do do G-4 do Campeonato Brasileiro. Agora, o time das Laranjeiras subiu para os 40 pontos, se colocando na 6ª colocação. Já o Grêmio continua ladeira abaixo e parou na 10ª posição.