Flamengo vence o Figueirense no Pacaembu

19/09/2016 às 07:00h Enviado por: Rene Santos

Arão marcou um dos gols da vitória sobre o Figueirense Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo

A manhã de domingo foi de diversão para os torcedores que foram conferir de perto, ontem, no Pacaembu, em São Paulo, a vitória do Rubro-Negro sobre o Figueirense, por 2 a 0. Com o resultado, o clube da Gávea se firmou na vice-liderança, com 50 pontos, um a menos que o líder Palmeiras.



Do apito inicial até os primeiros 45 minutos, só deu Flamengo. Mas, apesar das várias tentativas, o time carioca foi para o intervalo com o placar de 1 a 0, com gol marcado aos 36 minutos, por Willian Arão. No lance, Rafael Vaz acertou um bom cruzamento do lado esquerdo, que sobrou na cabeça do volante. O Rubro-Negro começou a etapa final da partida com a mesma intensidade. Até que aos 24 minutos, Felipe Vizeu foi derrubado por Bruno Alves dentro da área e o árbitro marcou pênalti a favor dos cariocas. O meia Diego bateu rasteiro, o goleiro Gatito Fernández até chegou a tocar na bola, mas não impediu o gol. Mesmo com o resultado favorável, a sensação no segundo tempo foi de que o time poderia ter marcado mais. Um exemplo disso aconteceu aos 28, quando Alan Patrick acertou bom passe para Arão, que só tocou para deixar Felipe Vizeu sozinho na cara do gol, mas Gatito o bloqueou na área.

Já o Figueirense, em desvantagem, ainda teve mais motivos para lamentar. Aos 39, o árbitro deu cartão vermelho para Marquinhos Pedroso, que foi para o vestiário mais cedo.

Próximo - Antes do duelo contra o Cruzeiro no próximo domingo, às 16h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Cariacica, o Flamengo encarará os chilenos do Palestino, em Santiago, na quarta-feira, às 21h45.