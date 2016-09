Guerrero se sente mal e não enfrenta o ‘Figueira’

18/09/2016 às 08:00h Enviado por: Rene Santos

Uma das principais estrelas do elenco Rubro-Negro vai completar o quinto jogo sem atuar. Na manhã de ontem, pouco antes do treinamento, a diretoria do clube da Gávea informou que Guerrero estava com febre e liberou o jogador. Para a posição, Damião será mantido.



Depois de treinar normalmente na sexta-feira, sendo, inclusive, um dos destaques, o peruano se sentiu mal. Ontem, com o quadro se agravando, os médicos do clube resolveram dispensar o atleta.

Leandro Damião, contratado no meio do ano, terá mais uma oportunidade com a camisa Rubro-Negra. Ele, que já tem dois gols, fará sua sexta partida como titular.

A provável escalação do Flamengo é: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Everton, Gabriel e Leandro Damião.

O jogo está marcado para hoje, às 11h, no Pacaembu, em São Paulo.