Longe do Sonho do Acesso

17/09/2016 às 20:33h Enviado por: Rennan Rebello

O zagueiro Fabão desviou a bola de cabeça para a meta iguaçuana, mas teve seu gol anulado Foto: Leonardo Ferraz

Por Rennan Rebello





Apesar de jogar em casa, com apoio dos torcedores que lotaram o Alzirão, a Associação Desportiva Itaboraí perdeu para o Nova Iguaçu por 1 a 0, hoje a tarde, e amarga a última posição, com apenas um ponto, atrás de Campos, com três, e dos iguaçuanos, com cinco. No início do primeiro tempo, o ‘Azulão’ começou com mais volume de jogo, mas pecava nas finalizações. Enquanto isso, os ‘Laranjas da Baixada Fluminense’ jogavam na base dos contra-ataques e aproveitavam as chances de bola parada.





Em uma das cobranças de faltas a favor do Nova Iguaçu, Glauber, aos 32 minutos, fez um belo gol, deixando o goleiro Dida estático. Na volta do intervalo, a equipe iguaçuana seguiu ditando o ritmo do jogo, enquanto o ‘Ita’ atacava como com dificuldades. Com a proximidade do final da partida, o clima ficou tenso. Três jogadores foram expulsos: Neuhaus e Leônidas, do Itaboraí, e Marquinhos, do Nova Iguaçu.





Nos minutos finais, mais confusão. Edu cobrou falta para área e o zagueiro Fabão desviou de cabeça para a meta adversária, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Houve tumulto após o ocorrido, os itaboraienses questionaram o bandeirinha, alegando que o gol havia sido mal anulado. A polícia precisou entrar em campo para acalmar os ânimos. O atacante reserva da ADI, Lucão, foi expulso após o tumulto. A próxima partida da ADI pelo Triangular será contra o Campos, no próximo sábado. Só a vitória interessa a ‘Águia Azul’.