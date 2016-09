O "homen-gol" de Itaboraí

17/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Considerado um dos principais jogadores do elenco, Edu é a aposta de gols dos torcedores da ADI Foto: Divulgação

O entroavante Edu, que sofreu uma lesão no púbis e ficou de fora da campanha da Associação Desportiva Itaboraí nos dois turnos do campeonato, afirma que está preparado e focado para recuperar o tempo perdido e ajudar a equipe a chegar na elite do Cariocão, em 2017.



Hoje, às 15h, a ‘Aguia Azul’ enfrentará o Nova Iguaçu, no Estádio Alziro de Almeida, em Itaboraí, tendo o atacante como grande esperança de gols.

“Se eu puder fazer um, dois ou três gols é claro que teremos mais facilidade para vencer a partida. Mas se eu entrar na cara do gol e se houver um companheiro melhor posicionado, não pensarei duas vezes em passar a bola. Não estou pensando em artilharia ou em ser o nome da partida, quero apenas ajudar a equipe e dá o acesso a essa torcida maravilhosa”, comentou o camisa 9.

Os itaboraienses estrearam no triangular com um empate em 0 a 0, no último domingo, contra o Campos, em Campos dos Goytacazes. “Eu estava praticamente um ano sem atuar e tive a oportunidade de estrear contra o Campos, que é muito bem treinado pelo Soriano. A gente foi em busca de pontos, apesar do objetivo principal quer era ter vencido. Mas com certeza esse pontinho do empate nos ajudará “, finalizou o atacante. O Ita, que está em terceiro lugar no triangular, entrará em campo com a seguinte formação: Dida; Fabão, Neuhaus e Rodrigão; Victor Silva, Peterson, Leônidas, Pedro e Maycon, Ricardinho e Edu.