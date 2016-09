Um exemplo de superação

17/09/2016 às 14:30h Enviado por: Samuel Castro

Jogadores comemoraram muito a conquista do terceiro lugar Foto: Divulgação

Foi uma vitória conquistada na superação. Ontem, após estar perdendo por 4 a 0 para a Suécia na disputa pela medalha de bronze no masculino de goalball dos Jogos Rio 2016, o Brasil reagiu, conseguiu o empatar no tempo normal e virou para 6 a 5 na prorrogação, levando a torcida ao delírio.



O bronze conquistado pela seleção masculina, atual campeã mundial, é a segunda medalha do Brasil na modalidade. A primeira foi a prata em Londres 2012. O herói da conquista foi o artilheiro Leomon Moreno, que marcou o gol que levou a partida na prorrogação. O brasiliense, de 23 anos, marcou outros três gols no tempo normal, enquanto Josemarcio Sousa fez os outros dois.

“Essa medalha tem um gosto de ouro para nós. Não foi fácil nos recuperar da derrota na semifinal, mas somos experientes e sabemos lidar com as adversidades. Foi importante para nós jogar aqui e sentir o carinho dos brasileiros”, comentou Leomon.

Mais cedo, a seleção feminina de goalball perdeu para os Estados Unidos por 3 a 2 e ficou em quarto lugar.

Já Silvânia Costa em seu último salto atingiu a marca de 4,98m, confirmou o favoritismo, e conquistou o ouro no salto em distância T11 nos Jogos do Rio. Brigitte Diasso, da Costa do Marfim, com 4,89m, ficou com a prata e Lorena Spoladore, com 4,71m, também do Brasil, ficou com o bronze.