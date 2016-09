Bandeira de Mello estuda protesto contra arbitragem

16/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Bandeira de Mello diz que fará uma nova reclamação na CBF Foto: Divulgação

Após o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na noite de quarta, a diretoria rubro-negra estuda uma maneira de apresentar um novo protesto contra a arbitragem. O presidente Eduardo Bandeira de Mello entende que a atuação do árbitro André Luiz Castro (GO) prejudicou o clube.



Alguns jogadores do Fla também foram para o intervalo reclamando da expulsão de Márcio Araújo. Porém o técnico Zé Ricardo teve uma postura diferente dos atletas e do mandatário, minimizando a situação e não reclamando da arbitragem.

“Eu estava distante do lance e não tenho que fazer comentários, dizendo se foi ou não falta. Infelizmente, perdemos um jogador de contenção. Acontece”, disse o treinador. O Rubro-Negro volta a campo no domingo (18) contra o Figueirense, às 11h, no Pacaembu. Com 47 pontos, o Fla ocupa o 2º lugar no Brasileirão.