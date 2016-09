À Espera do Nova Iguaçu

15/09/2016 às 20:37h Enviado por: Rennan Rebello

O técnico Luiz Antônio orienta seus comandados visando o jogo decisivo contra o Nova Iguaçu Foto: Julio Diniz Edu, um dos principais nomes do time, está confirmado para partida Foto: Julio Diniz

Por Rennan Rebello





A equipe titular da Associação Desportiva Itaboraí (ADI) se reapresentou, na tarde de ontem, no estádio Alziro de Almeida, para um treino tático visando o jogo de amanhã (17), às 15h, contra o Nova Iguaçu, no Alzirão.





A partida é válida pelo triangular final do Campeonato Carioca - Série B, que dá direito aos dois primeiros colocados a integrarem a elite do Cariocão, no próximo ano. “Estamos tentando diminuir o cansaço do nosso elenco junto com o departamento médico, já que disputamos a Copa Rio e o Torneio OPG (sub-20), simultaneamente às finais do campeonato estadual. Mas, mesmo assim, a expectativa é a melhor possível. A nossa torcida com certeza também vai fazer a diferença, estimulando os jogadores a superarem seus limites”, comentou o técnico da ADI, Luiz Antônio.





Uma das armas do Azulão será o centroavante Edu. Artilheiro da equipe no ano passado, ele ficou de fora da campanha da ADI nesta temporada devido a uma lesão no púbis. O atleta vem sendo utilizado apenas no triangular e estreou no último domingo, no empate em 0 a 0 contra o Campos. “Esse ano foi muito conturbado pra mim, sofri muito com lesões e agora tenho a oportunidade de disputar as partidas mais importantes da história do clube. Além de fazer gols, quero muito ajudar a minha equipe a conseguir o acesso para a série A do Carioca”, finalizou o camisa 9.





O Itaboraí está em terceiro lugar no triangular com um ponto, atrás do Nova Iguaçu, que somou dois pontos e o Campos, com três.