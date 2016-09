Paralímpiada: Dia de eliminatórias e medalhas na natação

14/09/2016 às 13:11h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Leonardo Ferraz

Por Letícia Lopes





Hoje é dia de eliminatória e de medalha na natação paralímpica. Nessa manhã, cinco recordes já foram batidos: nos 100m peito feminino, categoria SB14, de atletas com deficiência intelectual, a espanhola Michelle Alonso Morales bateu o recorde paralímpico, assim como a chinesa Jiao Cheng, nos 50m peito feminino, categora SB3, de atletas com limitações físico-motoras. Já o chinês Wenpan Huang quebrou o recorde paralímpico e mundial nos 50m peito masculino SB2, também com limitações motoras, com um tempo de 52.48s.







A natação, que compõe o programa desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, em 1960, é uma das modalidades que reúne o maior número de participantes e as categorias são referentes ao tipo de deficiência dos atletas. Originalmente, apenas atletas com lesões na medula participavam das disputas, mas o esporte se estendeu a limitações físico-motoras, visuais e intelectuais.





Dependendo da deficiência, os atletas podem largar já dentro da piscina, sentados ou ao lado do bloco de partida. Em alguns casos, técnicos ou voluntários podem ajudar na largada, mas o uso de próteses é proibido na modalidade.





Até hoje, o Brasil conquistou 83 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 28 de ouro, 27 de prata e 28 de bronze. A natação é a segunda modalidade que mais medalhas deu ao Brasil nos Jogos, atrás apenas do atletismo (109).