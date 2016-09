'Que torcida é essa' ?

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A ‘nação’ rubro-negra foi caminhando da Central do Brasil Foto: Divulgação

Milhares de torcedores caminharam da Central do Brasil até o Aeroporto Santos Dumont para apoiar os jogadores rubro-negros que embarcaram para São Paulo, na tarde de ontem. O motivo da comoção é a possibilidade do Fla assumir a liderança do Campeonato Brasileiro nesta noite, caso vença o Palmeiras às 21h45, no Allianz Parque.



O clube carioca tem 46 pontos enquanto os palmeirenses lideram momentaneamente a competição nacional com um ponto a mais.

A festa que os flamenguistas fizeram no saguão do aeroporto motivou até os jogadores mais experientes como o zagueiro Réver, que filmou a recepção com seu celular.

“Eu já joguei em clubes gigantes, pude presenciar festas incríveis de grandes torcidas. Mas o que eu estou vendo aqui é impressionante. Obrigado por isso, ‘Nação! Podem ter certeza que esta será a maior motivação que poderíamos ter para a batalha de amanhã (hoje). Sabemos que estarão conosco em cada jogada”, disse o capitão.

Apesar da grande festa promovida pela torcida, a Arena Palmeiras estará vazia, pois ambos os clubes sofreram uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva devido à briga entre flamenguistas e palmeirenses no 1º turno do Brasileirão, quando se enfrentaram no Mané Garrincha, em Brasília.

Dessa maneira, o setor da torcida alviverde estará vazia assim como o Fla não terá seus torcedores nas arquibancadas.