Gonçalense conquista sua 2ª medalha de prata

13/09/2016 às 14:05h Enviado por: Samuel Castro

Fábio Bordignon faturou duas medalhas de prata nos 100 e 200m, para atletas com paralisia cerebral Foto: Divulgação

O gonçalense Fábio Bordignon, de 24 anos, voltou a fazer bonito ontem na Paralimpíada do Rio e ganhou sua segunda medalha de prata na competição. Desta vez nos 200m rasos da classe T35 do atletismo para atletas com paralisia cerebral. A outra medalha prateada foi conquistada no último sábado, nos 100m rasos.



O morador do Porto do Rosa não fez o melhor tempo por muito pouco, uma vez que a distância entre os três primeiros em comparação ao restante dos competidores chamou a atenção. O tempo do ucraniano Ihor Tsvietov, que ficou com a medalha de ouro, foi de 25s11. Fabio fez 26s01 e o argentino Hernan Barreto, terceiro colocado, 26s50.

“Fabinho”, como é conhecido, teve paralisia cerebral no nascimento, ao ficar sem oxigenação no momento do parto. Por conta disso, ficou sem alguns movimentos nos membros inferiores e no membro superior esquerdo.

Até dois anos atrás, ele era jogador de futebol de 7, modalidade que ficou em quarto lugar em Londres 2012.

Esta foi a 14ª medalha do Brasil no atletismo, metade das 28 no quadro geral da Paralimpíada do Rio, no qual o país está em 5º lugar.

“Não tenho palavras que definam este momento. Ser medalhista para um atleta paralímpico é muito importante”, declarou o simpático Fábio.