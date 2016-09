Diego está confiante em vitória amanhã contra o líder ‘Verdão’

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O meia Diego espera que o Rubro-Negro se imponha no Allianz Foto: Divulgação

O Rubro-Negro está apenas a um ponto do líder Palmeiras, adversário de amanhã, às 21h45, no Allianz Parque, em São Paulo. Mas para o meia Diego, apesar de ser um duelo complicado para o time carioca, ele acredita que uma atuação acima da média pode resultar em um resultado positivo para o Fla.

“É um jogo para se testar, se impor, pois será um confronto direto. Não vai decidir o título, mas é olhar para o nosso caminho e ver um adversário com o mesmo objetivo. Temos grandes chances de conseguir um resultado positivo, mas para isso temos que fazer um jogo quase perfeito”, disse o meia.

Para esta partida, devido à punição sofrida pelo clube, a torcida rubro-negra não poderá entrar no estádio. Sendo assim, os torcedores se mobilizaram e vão apoiar o time no embarque para São Paulo, hoje à tarde, no aeroporto Santos Dumont

O Fla tem 46 pontos na competição.