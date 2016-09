Atleta de São Gonçalo conquista sua segunda medalha

12/09/2016 às 17:35h Enviado por: Rennan Rebello

Fábio Bordignon conquistou a 14ª medalha do Brasil no atletismo e a 25ª até agora, nos jogos Foto: Divulgação

O velocista gonçalense Fábio Bordignon conquistou sua segunda medalha de prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, ao terminar em segundo lugar nos 200m classe T35 para atletas com paralisia cerebral, nesta segunda-feira (12), no Engenhão. A primeira medalha conquista por Bordignon, foi na última sexta-feira (09), na prova de 100m também da classe T35.





Com isso, Fábio tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar dois pódios no atletismo no Rio. "Estou me sentindo muito feliz. É minha primeira Paralimpíada e já consegui duas medalhas. Se Deus quiser terei uma carreira brilhante no atletismo. Não tenho palavras que definam este momento. Ser medalhista para um atleta paralímpico é muito importante", declarou Fábio.





Apesar do brasileiro ter batido o recorde sul-americano da prova, com 26s01, não chegou a incomodar o favorito Ihor Tsvietov, da Ucrânia, que conquistou o ouro com 25s11 e ainda quebrou o recorde paraolímpico, já o argentino Hernan Barreto, com 26s50, ficou com o bronze. Dessa maneira, o pódio da prova desta segunda foi exatamente igual ao dos 100m. Essa foi a 14ª medalha do Brasil no atletismo e a 25ª até agora, nos jogos.