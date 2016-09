ADI empata com Campos e tem ônibus apedrejado

12/09/2016 às 13:43h Enviado por: Rennan Rebello

Foto: Dilvugação A delegação itaboraiense foi apedrejada na estrada Foto: Dilvugação Foto: Dilvugação

A Associação Desportiva Itaboraí empatou em 0 a 0 com o Campos, na tarde de ontem, em partida válida pelo triangular final do Campeonato Carioca - Série B, no estádio Aryzão, em Campos dos Goytacazes. O jogo foi bastante movimentado e com chances de gols para ambas equipes. Os goleiros foram destaques da partida. Os itaboraienses, com um time diferente daquele que jogou o torneio estadual, faziam sua estreia e precisavam vencer para liderar o triangular, já que Nova Iguaçu e Campos começaram com um ponto por terem sido campeões do primeiro e segundo turno, respectivamente.







A ‘Águia Azul’ começou sem pontos por ter se classificado devido a melhor pontuação no quadro geral. Ela entrou no lugar do Americano, excluído da competição, acusado de manipular resultados para prejudicar o Itaboraí. Com esse clima de rivalidade no norte fluminense, os ônibus que transportavam a delegação e torcedores dos celestes da região metropolitana foram apedrejados na estrada após a partida. Três carros de passeio com torcedores do Americano e Campos teriam cercado os coletivos e cometido esse ato de vandalismo.





O próximo adversário da Águia da Região Metropolitana será o Nova Iguaçu, no próximo sábado (17), às 15h, no Alzirão, em Itaboraí.