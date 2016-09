Liderança ‘suada’ em São Januário

10/09/2016 às 21:24h Enviado por: Rennan Rebello

Nenê marcou o gol de falta aos 24 minutos após ser derrubado na entrada da área do Oeste Foto: Divulgação

O Cruzmaltino suou para conseguir quebrar o ‘jejum’ de cinco jogos sem vencer, ontem à tarde, em São Januário. O duelo contra o Oeste terminou em 3 a 2, com gol de Yago Pikachu aos 46 do segundo tempo. Com o resultado, o Gigante da Colina voltou a ocupar a primeira posição da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo começou equilibrado, com chances boas para os dois times. Mas quem saiu na frente foram os donos da casa. Aos 22, Nenê tentou driblar na entrada da área e foi derrubado. O camisa 10 mesmo foi para a batida e abriu o placar com perfeição. E não demorou quatro minutos para a vantagem cruzmaltina imperar no placar. Aos 28, Nenê recebeu de Jorge Henrique e tocou para Éderson, na entrada da área. O atacante chutou cruzado, certeiro e ampliou para o Vasco. Mas, ainda mais esperto que o Gigante da Colina, o Oeste não deixou barato. Foi só a bola rolar após o gol vascaíno, que o clube paulista respondeu também com gol. Após cruzamento da esquerda, a bola sobrou para Ricardo Bueno, no meio da área, que completou. O empate veio no segundo tempo. Após jogada em velocidade, Crysan recebeu fora da área e bateu colocado para somar dois para o Oeste. O clima de equilíbrio que imperava no início do primeiro tempo voltou e uma vitória parecia difícil para o time de Jorginho. Porém, já nos acréscimos, Pikachu aproveitou o cruzamento de Thalles, marcou e trouxe o clube carioca para liderança da série B bem no duelo de número cem da competição.



Próximo - O Gigante da Colina volta a campo, na próxima terça-feira, contra o time do Goiás, às 21h30, no estádio Serra Dourada. O duelo será válido pela 25ª rodada.