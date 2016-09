Airton sente incômodo e é dúvida contra ‘Raposa’

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O volante Airton já possui histórico de lesões no Glorioso Foto: Divulgação

O Glorioso pode ter um desfalque importante no próximo compromisso contra o Cruzeiro, no domingo (11), às 16h, no Mineirão. O volante Airton deixou a partida contra o Tricolor, na tarde de quarta-feira, com dores na coxa esquerda e é dúvida.

Na reapresentação, ontem à tarde, em General Severiano, o volante apareceu no gramado mas não participou da atividade comandada pelo técnico Jair Ventura. Airton passará por exames de imagem, hoje, na parte da manhã, para verificar se existe lesão.

Caso o volante não encare a “Raposa”, Jair Ventura terá um problema no meio de campo. Vale lembrar que o treinador já não conta com Fernandes e Lindoso, lesionados.

O elenco alvinegro volta a treinar, hoje, na parte da manhã, na Arena Botafogo. Amanhã,a delegação viaja para Belo Horizonte, local da partida contra o Cruzeiro. Com pontos 32 pontos, o Glorioso ocupa a 10ª posição no Brasileirão.