Exame confirma lesão, e Cavalieri será substituído por Júlio César

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O goleiro Júlio César afirmou que está preparado para ‘agarrar’ a oportunidade no gol tricolor Foto: Divulgação

O elenco tricolor voltou aos treinos na manhã de ontem, nas Laranjeiras, e ficou confirmada a ausência de Diego Cavalieri na atividade. O goleiro foi substituído no decorrer do clássico contra o Glorioso, na tarde de quarta, por conta de uma fisgada na coxa esquerda. Exames realizados, ontem à tarde, confirmaram a lesão em Cavalieri, e Júlio César treinou na sua vaga.

Ele será o titular no confronto contra o Atlético-MG na próxima segunda (12), às 20h, no Estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Estou preparado para jogar, pois treino todos os dias esperando essa oportunidade. Tanto que quando estou treinado, encaro como simulações dos jogos. Sei que posso sentir um pouco a falta de ritmo, mas nas quatro oportunidades que tive ano passado, fui muito bem”, disse.

Na atividade desta quinta, o meia Marcos Júnior passou a ser preocupação, pois reclama de dores na coxa esquerda. O destaque ficou por conta do atacante Richarlison, que voltou a treinar no clube após disputar dois amistosos pela Seleção Brasileira Sub-20, e volta a ser opção para Levir Culpi.

O elenco volta a treinar na manhã de hoje, na Escola de Educação Física do Exército, na Urca, quando o técnico Levir Culpi começa a definir a equipe titular. Com 34 pontos ganhos, o Tricolor ocupa a 8ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.