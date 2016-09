Vento favorável na Gávea

09/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O camisa 35 do Rubro-Negro, Diego, tem realizado jogadas decisivas que contribuíram para os resultados positivos do time Foto: Divulgação

O meia Diego não teve brilhante atuação na vitória do Rubro-Negro sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no entanto ele foi importante para o resultado positivo. O meia participou da jogada do segundo gol, de Fernandinho, ao arriscar uma bicicleta. No rebote do lance, a bola sobrou para o atacante, que entrou na segunda etapa, mandar para a rede.

Bastante empolgado com este bom momento do clube da Gávea, na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, Diego fez questão de exaltar o comportamento do grupo.

“Estão todos se ajudando aqui no elenco. O importante é a vitória. Foi um jogo foi difícil, contra um adversário muito complicado. É muito bom vencer. Participar diretamente da vitória é melhor ainda”, disse.

Cautela - Cada dia mais em ascensão no Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro mantém acesa a chance de conquistar o título. Amanhã, o time carioca enfrenta o Vitória, no Barradão, às 18h30, e pode se igualar em pontos com o líder Palmeiras. O Fla soma 43 pontos, três a menos que o “Verdão”. Apesar do bom momento, o atacante Leandro Damião adota cautela. Para ele, o grupo conta com jogadores experientes, que não deixam o clima de “oba-oba” prevalecer no clube. “Pensamos jogo a jogo, não tem jogo fácil. Temos jogadores experientes que não estão deixando entrar em clima ‘de oba-oba’. A diretoria fez um grande esforço para trazer jogadores, e nós também estamos unidos, nos ajudando’, afirmou Damião. O Rubro-Negro realiza, hoje, um leve treino no estádio Pituaçu, em Salvador, onde Zé Ricardo definirá os titulares para o duelo deste sábado.