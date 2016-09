Deu glorioso na "arena"

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O volante Bruno Silva voltou à equipe do Glorioso e foi peça fundamental no setor defensivo que segurou o ataque tricolor Foto: Divulgação

O clássico “Vovô” disputado, ontem à tarde, na Arena do Botafogo, terminou com vitória por 1 a 0 para os donos da casa. Neilton marcou o gol da vitória em cima do Tricolor. Com o resultado, o Glorioso subiu para 10ª posição. Já o Tricolor segue na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Jogando em casa, o Glorioso começou pressionando. Com um minuto de jogo, Diego recebeu passe na direita, fez o cruzamento mas ninguém conseguiu o desvio.

Depois, o Alvinegro ameaçou novamente. Camilo recebeu passe dentro da área, e finalizou. Gum conseguiu o bloqueio. O Flu só respondeu aos 13, com Wellington Silva que, cruzou da esquerda. A a bola foi direto para o gol, mas tocou na trave. Aos 25, o Tricolor perder Cavalieri, que saiu machucado. Júlio César entrou na vaga. A partir dos 30 minutos, o jogo equilibrou. O Glorioso buscava o ataque, mas o Tricolor conseguia parar as jogadas. Aos 39, outra bola na trave, mas dessa vez para o Alvinegro. Após confusão na área do Flu, a bola sobrou com Camilo, que finalizou e explodiu na trave. O Tricolor respondeu com Cícero, aos 42. O meia levantou a bola na pequena área de Sidão, mas Airton afastou o perigo. Nos acréscimos, Neílton arriscou chute de fora da área, mas Júlio César conseguiu fazer a defesa.

Ainda houve tempo para Diego recuar a bola de cabeça para Sidão. Com isso, quase entregou para Samuel.

Veio a segunda etapa e o Glorioso, assim como no primeiro tempo, começou no ataque.

Prova disso que logo aos 4, o Alvinegro abriu o placar. Sassá cruzou da direita e a bola sobrou para Neilton finalizar. 1 a o Bota.

Após o gol, a torcida tricolor pediu a entrada de Magno Alves, mas Levir não mexeu no time.

Aos 13, a trave impede mais uma vez o gol tricolor. Cícero recebeu na área e tocou para Willian Matheus, que bateu de primeira e acertou a trave de Sidão.

Pecando nas finalizações, aos 35, Levir Culpi trocou Pierre por “Magnata”. Em seu primeiro lance, o atacante caiu na área, e pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. E o Flu pressionou bastante a defesa adversária. Aos 40, Scarpa recebeu na entrada da área, bateu para o gol, mas o chute saiu fraco e parou nas mãos de Sidão. Nos acréscimos, Magno Alves dominou na entrada da área e bateu. A bola passou perto da trave esquerda do Alvinegro. E foi só. Fim de jogo, vitória importante para o Glorioso que, agora com 32 pontos, ocupa a 10ª posição e se afasta ainda mais da zona da “degola”. O Flu permanece com 34 pontos, na 8ª colocação da tabela.