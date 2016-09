Sheik volta a recusar proposta e fica na Gávea

08/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Sheik decidiu ficar e lutar por espaço no time do Rubro-Negro Foto: Divulgação

Com baixo aproveitamento nesta temporada no Rubro-Negro, Emerson Sheik foi sondados por alguns clubes brasileiros, porém, decidiu permanecer na Gávea. O Inter-RS procurou o atacante, de 38 anos, mas Sheik recusou a proposta.

Com apenas quatro jogos no Brasileirão, o atleta ainda poderia se transferir para outro clube brasileiro. Ciente disso, a diretoria do “Colorado” ofereceu ao atacante um vínculo até o fim de 2017. A diretoria rubro-negra via com bons olhos a transferência, mas deixou o atleta à vontade para decidir. Sheik tem 74 jogos pelo Fla e 24 gols marcados. Na campanha do hexacampeonato brasileiro, em 2008, o atacante deixou o clube antes da conquista.