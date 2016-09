Bota vence por 2 a 1 com gol memorável de Camilo

05/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Camilo comemora após gol de bicicleta, o primeiro da partida, contra o Tricolor Gaúcho Foto: Divulgação

O confronto atrasado pela 19ª rodada do Brasileirão deu gosto de ser assistido tanto pelos alvinegros quanto pelos tricolores gaúchos, apesar do placar de 2 a 1 que favoreceu os cariocas no Luso-Brasileiro. Os motivos? Além dos gols, belas atuações para serem relembradas por muito tempo.





O primeiro tempo se passou com ritmos diferentes entre as equipes. Enquanto o Botafogo acelerava, o Grêmio parecia travado. Nos primeiros minutos, polêmica. Luis Ricardo lançou Camilo e a bola sobrou para Neilton, que empurrou para dentro. Após muita reclamação, o árbitro anulou.





Com melhor desempenho nítido em campo, o Botafogo seguiu acelerando até que aos 20 minutos, um a jogada coletiva elogiável que iniciou com Bruno Silva abrindo para Luis Ricardo cruzar de primeira para Camilo, que pegou de bicicleta. Em pouco tempo depois, Sassá ampliou com um chute cruzado da grande área: 2 a 0.





No segundo tempo, o cenário já não era o mesmo. Com vantagem no placar, o Botafogo desacelerou, levando a maior posse de bola do Tricolor gaúcho. Apesar disso, o Grêmio continuava a esbarrar em passes errados, se concentrando no meio-campo e aproveitando as poucas oportunidades ofensivas. Foi só aos 34', que Batista marcou, de dentro da área e quase sem ângulo. O jogo terminou em 2 a 1, deixando o alvinegro na 11ª posição, com 29 pontos. O Grêmio, na sexta colocação, perdeu mais uma chance de ingressar no G-4, permanecendo com 36 pontos.





Destaque na partida, Camilo não chamou atenção apenas pelo golaço marcado de bicicleta.Ele conduziu o meio-campo alvinegro e dividiu com Luis Ricardo o posto de melhor da partida.





Na próxima quarta-feira, tem clássico: Botafogo enfrenta o Fluminense em jogo novamente disputador no Luso-Brasileiro. Já o Grêmio tentará recuperação diante do Coritiba, no estádio Couto Pereira.