Vitória ‘suada’ em Edson Passos

04/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Magno Alves comemora gol decisivo contra o Figueira, em Edson Passos, em partida acirrada Foto: Divulgação

Um jogo “lá e cá” é como pode ser considerada a partida de ontem que terminou com a vitória do Tricolor sobre o Figueirense por 3 a 2, no Edson Passos.





O primeiro tempo foi todo do Tricolor. Logo aos cinco minutos, uma bela jogada de Gustavo Scarpa assustou pela direita, mas acabou indo para fora. Já o Figueirense, em situação complicada na tabela, tinha dificuldade para responder às investidas. O placar foi aberto por Scarpa, que marcou com ajuda de Wellington. O Fluminese continuou atacando e, aos 19’, após escanteio de Scarpa, Cícero levou de cabeça, mas Gatito Fernandéz espalmou. Na sobra de bola, Renato Chaves ampliou: 2 a 0.





Em seguida, outra grande chance. Scarpa cruzou para Henrique Dourado que, livre, errou o cabeceio. Já nos acréscimos, de novo uma grande oportunidade desperdiçada por Dourado, também de cabeça.





E se na primeira etapa, o Tricolor dominou, no segundo tempo a total desatenção levou a um golaço de Carlos Alberto já nos primeiros minutos. O empate chegou aos 15 minutos, com gol de cabeça de Nirley, após levantamento de Ayrton.





Com a equipe do Figueirense superior, o jogo seguiu com gritos incansáveis da torcida tricolor pedindo reação. Que foi atendida. Aos 33, Magno Alves colocou, também de cabeça, os cariocas de novo na frente: 3 a 2. Já nos acréscimos, um gol de Nirley foi anulado por falta em Cavalieri, gerando reclamação e cobrança da equipe do Figueirense após o último apito.





Na oitava posição, o Fluminense faz clássico carioca contra o Botafogo no Luso-Brasileiro, na próxima quarta (07). Já o Figueirense, ocupando a 14ª posição, receberá o Atlético-PR no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.