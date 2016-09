Equipe demonstra muita evolução na temporada

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Leandro Damião disse que o clima na Gávea é muito bom Foto: Divulgação

O desempenho do Rubro-Negro no primeiro semestre, em competições de mata-mata, não foi favorável. Após eliminação na Primeira Liga e Copa do Brasil, restou então, ao time da Gávea, a chance de se redimir na Copa Sul-Americana. E conseguiu.



Na última quarta-feira, o time se superou, ganhou do Figueirense por 3 a 1, de virada, e avançou às oitavas de final da competição. Coincidência ou não, o time melhorou com a chegada de Diego e Leandro Damião. O atacante, no entanto, destaca o coletivo da equipe.

“Temos um time muito pronto, todos com cabeça no lugar, jogadores experientes. Somos um grupo unido. Melhor ainda vencendo”, afirmou Damião. O elenco volta aos treinos amanhã. O próximo jogo do Rubro-Negro será na próxima quarta-feira (7), contra a Ponte Preta, às 21h45, no Kleber Andrade (ES). O jogo é válido pelo Brasileirão, no qual o Fla ocupa o 2º lugar.