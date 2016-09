Tite estreia com moral

02/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Tite iniciou a trajetória na Seleção com pé direito, após vencer os equatorianos dentro de casa Foto: Divulgação

Com apenas três dias de preparação, na altitude de Quito, no Equador, o Brasil encarou o vice-líder das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e venceu por 3 a0. A estrela do novo treinador da Seleção canarinho brilhou em uma noite que o atacante Neymar, de pênalti, abriu o placar, e Gabriel Jesus marcou os outros dois. Com o resultado, o Brasil pulou da sexta para a quarta colocação na tabela de classificação, com 12 pontos.



O Brasil iniciou o duelo muito pressionado, mas a defesa conseguiu suportar a pressão. No decorrer da partida, a seleção equilibrou bem o jogo. Aos 15 minutos, Gabriel Jesus fez boa jogada individual e finalizou de fora da área com perigo. O goleiro Domínguez precisou fazer a defesa em dois tempos. Aos 29, Renato Augusto passou a bola para Neymar, que tocou para Gabriel Jesus na área. Ele finalizou para fora.

Veio a segunda etapa, e a seleção brasileira mostrou mais dificuldades. Com pouca organização, só chegava ao ataque com chutões.

Mas aos 26, o Brasil encontrou espaços e abriu o placar. Gabriel Jesus recebeu a bola na área, passou por Mina e foi derrubado pelo goleiro Domínguez. Pênalti marcado, que Neymar bateu e fez 1 a 0 Brasil.

Aos 41, Marcelo cruzou na área, e Gabriel Jesus que, com muita categoria, usou o calcanhar para fazer o segundo gol brasileiro.

Cinco minutos depois, Gabriel Jesus recebeu novamente a bola de Neymar na área. Com estilo, finalizou no ângulo do gol equatoriano, um golaço. E foi só. Fim de jogo, 3 a 0 Brasil.

A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima terça-feira (6), contra a Colômbia, em Manaus, pela oitava rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.