Volante equatoriano assina e aguarda liberação do Del Valle

01/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Orejuela pode encarar a seleção do Brasil, amanhã, em Quito Foto: Divulgação

A contratação do volante Orejuela está bem próximo de ser concretizada. Nos últimos dias, o equatoriano, que atua no Independiente del Valle-EQU, assinou um pré-contrato enviando pela diretoria do Tricolor. Sendo assim, só falta o clube equatoriano assinar a liberação do atleta, de 23 anos. “Orejuela já assinou o pré-contrato. Com o Del Valle está bem encaminhado. Acho que o clube assina amanhã (hoje). É o que falta. Uma pessoa que trabalha comigo está no Equador para fechar isso. É muito bom jogador”, resumiu o agente equatoriano André Curyum.



Porém a janela de transferências internacionais do Brasil fechou no dia 19 de julho e por isso o jogador não pode mais ser inscrita nesta temporada. Sendo assim, o volante equatoriano cumprirá contrato com o Indepiendente del Valle até o fim do ano.

Recentemente, Orujuela foi convocado para seleção equatoriana pela primeira vez. O jogador, inclusive, está na relação dos atletas que irão enfrentar o Brasil, amanhã, em Quito, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Orejuela fez sua estreia como profissional no clube equatoriano, em 2012 e, desde então, vem se destacando. Na atual temporada, o volante foi titular em 36 dos 37 jogos do Independiente.