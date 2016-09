Jair mantém mistério

01/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Apesar do mistério, o técnico Jair Ventura deverá repetir a mesma escalação da última rodada Foto: Divulgação

O técnico Jair Ventura mantém mistério para o primeiro duelo do Glorioso na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O treinador comandou, ontem, uma atividade em General Severiano,com os portões fechados. O confronto será às 20h, na Arena do Botafogo.



No início, Jair conversou por cerca de meia hora com todo o elenco. Depois, dividiu o grupo em dois e promoveu uma atividade de troca de passes em duas faixas do campo. Sem os goleiros e o zagueiro Emerson, poupado, Jair escolheu 13 jogadores para o time que participou do treino. O time principal teve: Renan Fonseca, Luis Ricardo, Diogo Barbosa, Airton, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Fernandes, Camilo, Leandrinho, Rodrigo Pimpão, Neilton, Sassá e Canales.

Depois de cerca de 20 minutos com a atividade em duas faixas do campo, o treino acabou sendo fechado à imprensa. A tendência é de que o time titular da última rodada seja mantido. Porém uma mudança não está descartada. A dúvida sobre os 11 jogadores que encaram a “Raposa” só deve se desfazer horas antes do jogo.

Sendo assim, a provável escalação será: Sidão, Luis Ricardo, Renan Fosneca, Emerson, Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Camilo; Neilton e Sassá.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso volta a campo no dia 7, às 16h, contra o Tricolor no estádio Luso Brasileiro.

Sub-20 - O Alvinegro é finalista da Brasileirão sub-20. Ontem, na Arena Botafogo, a equipe carioca ficou no 1 a 1 contra o Coritiba no jogo de volta da semifinal da competição. O Bota conseguiu a classificação graças aos gols feitos fora de casa: no jogo de ida da semi, a equipe conseguiu um 2 a 2.