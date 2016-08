Levir confirma Marquinho no time contra o ‘Timão’

31/08/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Foto: Divulgação

O técnico Levir Culpi confirmou a escalação do Tricolor para o confronto de hoje contra o Corinthians, às 21h45, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. Para esse duelo válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o técnico Levir Culpi fez apenas uma alteração: Marquinho no lugar de Marcos Junior.

No treino de ontem à tarde, nas Laranjeiras, Levir conversou com os titulares e comandou a atividade tática, que foi realizada em campo reduzido. A entrada de Marquinho, que atuou centralizado, não altera a formação do meio-campo em relação aos últimos jogos.

Levir parou bastante a atividade para orientar o posicionamento dos jogadores. Quem teve seu posicionamento mais alterado foi Gustavo Scarpa, que irá atuar do lado direito do ataque. Wellington segue do lado esquerdo.

Sendo assim, o Tricolor deve entrar em campo para enfrentar o Corinthians com a seguinte escalação: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Marquinho e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado. Pelo Brasileiro, o Flu encara o Botafogo no dia 7, às 16h, no estádio Luso Brasileiro, na Ilha.