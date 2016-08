Vitória e vice-liderança

28/08/2016 às 23:06h Enviado por: Rene Santos

O meia Diego voltou a marcar gol neste domingo contra a Chapecoense, na Arena Condá Foto: GIlvan de Souza / Flamengo

O Rubro-Negro mostrou que tem forças para brigar pelo título do Brasileirão. Ontem, pela primeira vez com todas suas “estrelas” em campo, incluindo Diego e Damião, a equipe carioca venceu a Chapecoense, em Chapecó, com dois gols da dupla. Mancuello marcou o terceiro, e Kempes descontou para o time catarinense. Com o resultado, o clube da Gávea agora é vice-líder da competição, com 40 pontos. O líder Palmeiras soma 43.



Bastante equilibrado na posse de bola, o primeiro tempo teve os donos da casa criando a primeira oportunidade. Logo aos 6, Hyoran cobrou escanteio e Filipe cabeceou com força, mas a defesa rubro-negra tirou em cima da linha. Aos 10, Pará cruzou rasteiro na área e Diego chutou para abrir o placar. 1 a 0 Rubro-Negro. O empate só veio aos 40. Cleber Santana chutou com força de fora da área, e o goleiro Muralha faz boa defesa. No rebote, o atacante Kempes mandou para o fundo da rede. Na segunda etapa, aos 23, Guerrero tabelou com Mancuello e foi derrubado por Josimar dentro área. Pênalti marcado que Leandro Damião cobrou com categoria: 2 a 1 Fla. Os donos da casa tentaram a igualdade no placar de todas as maneiras. Aos 34, Lucas Gomes desviou a bola de cabeça, mas Muralha ficou com ela. Um minuto depois, Gimenez rolou para Arthur Maia, que soltou um forte chute para fora.

Mas aos 44, o Rubro-Negro confirmou a vitória. Mancuello apareceu livre na pequena área e chutou com força para marcar. 3 a 1 Fla e fim de jogo em Chapecó.

O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta (31), contra o Figueirense, no estádio Kleber Andrade (ES), pela jogo de volta da Copa Sul-Americana. Pelo Campeonato Brasileiro, o time encara a Ponte Preta, no dia 7, às 21h45,no mesmo estádio.