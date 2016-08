Jorginho pede calma para retorno das vitórias

28/08/2016 às 22:42h Enviado por: Rene Santos

Jorginho acredita que o time vai retomar o caminho das vitórias Foto: Paulo Fernandes / Vasco

Após a terceira partida sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho espera que a equipe tenha total tranquilidade para retomar o caminho das vitórias na competição. Logo depois da partida contra o Tupi, na tarde de sábado, em Juiz de Fora, o treinador lamentou gols sofridos em lances de bola parada e disse que o Vasco precisa voltar a atuar bem. "Todo time atravessa um momento difícil dentro de um campeonato. É hora de se ter tranquilidade. O Vasco criou uma boa ‘gordura’ e não pode desperdiçá-la", declarou.



Em relação à ausência de Andrezinho, suspenso para o duelo contra o Vila Nova, amanhã, às 20h30, em São Januário, Jorginho disse que o experiente meia vai fazer falta porque é um jogador que costuma assumir responsabilidades. O treinador, no entanto, conta com o retorno do meia Nenê, poupado contra o Tupi. Com 40 pontos, o Cruzmaltino segue líder da Série B do Brasileiro.