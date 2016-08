‘Gigante’ fica no empate com Tupi-MG no estádio ‘Helenão’

27/08/2016 às 21:08h Enviado por: Rene Santos

O zagueiro Luan marcou o primeiro gol do Cruzmaltino, ontem à tarde, em Juiz de Fora, Minas Gerais Foto: Paulo Fernandes / Vasco

O Vasco foi ontem até Juiz de Fora encarar o Tupi-MG e empatou, em 2 a 2, no estádio Mário Helênio. O zagueiro Luan e Andrezinho - de pênalti -marcaram para o Vasco. Octávio e Renan descontaram para o time mineiro. Com o resultado, o “Gigante da Colina” se manteve na liderança da Série B do Brasileiro, com 41 pontos.



Com apoio da torcida cruzmaltina, a equipe carioca avançou ao ataque logo aos 2 minutos. Andrezinho levantou a bola na área, mas a zaga do Tupi afastou. O primeiro chute a gol veio aos 9 minutos com Éderson, que dominou na entrada da área, virou e chutou. A bola saiu pela linha de fundo.

Aos 20, a equipe mineira abriu o placar. Octávio acertou, na “meia-lua”, um “chutaço” no canto direito de Martín Silva, deixando o Tupi na frente.

Aos 34, Diguinho chutou de fora da área, e a bola passou perto da trave esquerda do goleiro Rafael Santos. Apesar do perigo, o empate mesmo veio nos acréscimos. Aos 47, Luan apareceu de surpresa no ataque e soltou um forte chute, assinalando 1 a 1 no placar e o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o “Gigante” voltou melhor. Aos 2 minutos, Éderson invadiu a área e foi derrubado. Pênalti marcado e Andrezinho bateu, virando o placar. Após o gol, o Vasco relaxou e permitiu o empate. Aos 25, Serrato cruzou da direita e Renan cabeceou para o fundo da rede. Depois do empate, o Vasco voltou a pressionando o Tupi no campo de defesa mas sem sucesso. Aos 35, Éderson recebeu no meio, avançou e finalizou, mas o chute saiu por cima do gol.

Nos acréscimos, Andrezinho lançou Eder Luis, mas a bola correu mais que atacante e sobrou para o goleiro do Tupi. Com o empate, o Cruzmaltino segue líder da Série B do Campeonato Brasileiro.