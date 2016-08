Niterói Federals seleciona novos jogadores de futebol americano

A equipe de futebol americano Niterói Federals realizará um 'try out' (peneira) para selecionar novos jogadores, amanhã (27), às 10h, no campus da UFF no Gragoatá, próximo à Praça da Cantareira. Os interessados em participar deverão preencher a ficha de inscrição e deverão comparecer ao local do teste usando camisa camisa branca e chuteira com travas, além de pagar uma taxa de R$10 reais.