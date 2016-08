Levir Culpi comanda atividade com retorno de alguns atletas

25/08/2016 às 22:10h Enviado por: Samuel Castro

Titulares e reservas do Tricolor participaram do coletivo ontem Foto: Divulgação

O duelo entre o Tricolor e o “Verdão” neste domingo (28) será da melhor defesa contra o melhor ataque. Nos preparativos para o confronto, Levir Culpi comandou um treinamento, ontem à tarde, nas Laranjeiras. O técnico contou com o retorno de Cícero e Marcos Júnior, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo.



No treinamento desta quinta, o comandante tricolor dividiu o elenco em três equipes e colocou duas para se enfrentarem durante meia hora. O destaque do treino foi Samuel, que marcou um belo gol após entrar na área com drible plástico e bater forte sem chances para o goleiro Júlio César.

Ausente da atividade de quarta por conta de dores no tornozelo direito, o lateral-direito Wellington Silva participou do treino sem limitações. Levir escalou a equipe com: Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Cícero, Scarpa, Marcos Júnior e Wellington; Henrique Dourado. O Tricolor volta aos treinos hoje de manhã, na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca. Com 31 pontos, o Flu ocupa a 8ª colocação na tabela do Brasileirão.