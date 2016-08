Elenco quer esquecer derrota e pensar no Tupi

25/08/2016 às 22:07h Enviado por: Samuel Castro

Delegação cruzmaltina desembarcou, ontem, em Juiz de Fora Foto: Divulgação

Os jogadores do Cruzmaltino querem deixar de lado a derrota por 3 a 1 para o Santos, pela Copa do Brasil, na noite de quarta. A ordem na "Colina" é esquecer o tropeço na Vila Belmiro. Isso porque amanhã, às 16h30, já tem um duelo com o Tupi no estádio Helenão (MG), pela Série B do Brasileiro.

Os atletas vascaínos garantem que o ocorrido na Vila Belmiro não atrapalhará o desempenho do time na Segundona. "Não vai haver interferência nenhuma, pois sabemos que são duas competições diferentes e já estamos focados pensando no Tupi. Nada está perdido na Copa do Brasil, mas vamos pensar agora em Campeonato Brasileiro", disse o lateral-direito Yago Pikachu.



O elenco treina, hoje, em Juiz de Fora, onde o técnico Jorginho definirá a equipe para o jogo de amanhã. Com 40 pontos, o time segue líder da Série B.