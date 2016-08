SGEC arranca empate contra a ‘Lusa’ no fim

24/08/2016 às 23:33h Enviado por: Rennan Rebello

>> O técnico Renato Alvarenga comandou a equipe gonçalense

O São Gonçalo Esporte Clube encarou a Portuguesa, ontem à tarde, no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, e empatou em 2 a 2. A equipe azul e branca saiu na frente, a Lusa virou, mas no fim, o time gonçalense arrancou um empate. A equipe dona da casa começou melhor, mas quem abriu o placar foi o SGEC, logo em sua primeira finalização. Aos 13, com Daniel, de peito, após cruzamento da esquerda. Aos 25 minutos, pênalti para a Lusa. Allan bateu bem no canto esquerdo e deixou tudo igual. A virada veio 11 minutos depois. A bola sobrou para Anderson na entrada da área, que chutou forte e virou a partida para o time da casa. 2 a 1 no placar no primeiro tempo. O empate veio no fim da segunda etapa. Aos 46, Netto chutou de fora da área e deixou tudo igual. Na próxima quarta (31), o Azul e Branco receberá o Volta Redonda, no “Alzirão”, em Itaboraí.