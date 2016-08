Um zagueiro de ouro

23/08/2016 às 21:51h Enviado por: Samuel Castro

Durante a coletiva, o zagueiro Luan brincou com a medalha de ouro que ganhou na Rio 2016 Foto: Divulgação

O comandante cruzmaltino, Jorginho tem uma novidade para o duelo de hoje, às 19h30, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Santos. O treinador poderá escalar o “Gigante da Colina” com Luan no elenco. O zagueiro retorna à equipe após participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e conquistar a medalha de ouro.

Luan estava sentindo dores, mas treinou sem nenhum restrição na manhã de ontem, em São Januário, e viajou com o grupo. Ele fará dupla com Rodrigo, como vem sendo há mais de dois anos.

“Luan viaja para o jogo desta quarta-feira. Ele está bem, treinou normalmente e não tem problema. Apesar da dor, treinou normalmente com o grupo hoje (ontem). Precisamos passar pelo Santos, que é uma das lideranças do Campeonato Brasileiro. Sabemos da qualidade do Santos, time veloz e com qualidade técnica. Mas temos que matar um leão de cada vez pelo ápice”, afirmou Jorginho.

Com isso, Jorginho deverá escalar o Cruzmaltino contra o “Peixe”, com: Martin Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; William Oliveira, Diguinho, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Éderson.

A partida de volta entre as equipes será disputada no dia 21 de setembro, às 21h45, em São Januário.

Título - Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 40 pontos, o Cruzmaltino tem o acesso encaminhado para a elite do futebol brasileiro. O técnico Jorginho admitiu que um troféu é outro objetivo na temporada e , caso aconteça, será o auge do ano. “Com certeza seria o ápice para esse ano voltar à 1ª Divisão classificado para Libertadores. Seria um ano extraordinário, de ouro”, disse o comandante.