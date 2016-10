Derrota com direito a 'olé'

16/10/2016 às 15:25h Enviado por: Cyntia Fonseca

Foto: Retornando à equipe, Rodrigo teve dificuldades para neutralizar o ataque da equipe alagoana (Paulo Fernandes/Site Vasco)

Tinha tudo para ser um jogo tranquilo para o time da colina. Só que não. A derrota para o CRB, por 2 a 1, dentro de casa, pela 31ª rodada do Brasileirão, fez o cruzmaltino se afastar um pouco mais da liderança da segundona e, claro, acumular ainda mais descrédito da torcida.

A insatisfação pôde ser vista claramente com as vaias em vários momentos da partida. Com dificuldade de finalização, principalmente no segundo tempo, o Vasco conseguiu diminuir apenas aos 48’ da etapa final, com gol de Éderson, após cobrança de escanteio de Nenê.

Se no início do primeiro tempo, o cruzmaltino chegou com tudo, finalizando pelo menos quatro vezes em apenas 12 minutos, da metade para o fim, o cenário mudou completamente. Tanta pressão ficou apenas no quase e aos 37 minutos, Zé Carlos recebeu na área de Marcos Martins, girou e colocou no canto de Martín Silva, marcando o primeiro do time alagoano. Aos 48, Zé apareceu novamente. Gerson Magrão disparou e cruzou na cabeça do artilheiro, que não deu chances mais uma vez a Martín Silva.

Tentando amenizar a situação, Jorginho fez algumas mudanças para a segunda etapa, colocando Yago Pikachu e Júnior Dutra. Mas, o Vasco seguiu desperdiçando ótimas chances com Ederson, duas vezes, e Pikachu com apenas 15 minutos.

O CRB avançava nos contra-ataques e a pressão só aumentava. Com tantos furos na zaga, o time alagoano quase fez o terceiro, mas Matheus Galdezani e Zé Carlos perderam as oportunidades. O gol de Ederson veio já nos acréscimos e não animou em nada a torcida, que vaiou.

Vice-líder, com 54 pontos, o Vasco volta a campo no próximo sábado, às 16h30, no Kleber Andrade, onde enfrenta o Paraná. O CRB pega o Joinville, no mesmo dia, às 21h, no estádio Rei Pelé.