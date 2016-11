22/11/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Já dá pra dizer que o Brasileirão 2016 é do Palmeiras. Eu sei que ainda existe alguma chance do time perder a taça. Mas fala sério: alguém realmente acha que isso vai acontecer? Tem times que quando a gente vê jogar, a gente sabe que o bicho vai vencer. E esse é exatamente o Palmeiras.







Em todos os jogos importantes, o time cresceu. Não necessariamente ganhando, mas não perdendo também. Tirando o jogo contra o Santos na Vila, o Palmeiras não deu chance aos outros postulantes ao título de se aproximarem.





De longe, o time mais regular do Brasileirão, o "Verdão" precisa demais desse título, não só pela seca, mas também porque gastou uma grana para ter um dos melhores elencos do Brasil. Parabéns ao campeão!





Não valeu - A derrota para o Palmeiras não rendeu matematicamente o título ao rival, mas deixou bem encaminhado. O Botafogo vendeu muito caro a derrota, podendo inclusive ter vencido. Mesmo que não vá para a Libertadores, o time está de parabéns.





Deu mole - Sabendo que precisava vencer pra seguir atrás do título, o Flamengo fez o que pode, mas vacilou no final e ficou no empate com o Coritiba. Da mesma maneira que o Botafogo, o Flamengo se superou durante a competição e merece reconhecimento do torcedor. Com reforços, o time vai longe no ano que vem.





Deprimente - O final de ano no Fluminense vai ficando cada vez mais deprimente. Depois de mais uma derrota, o Tricolor praticamente diz adeus à Libertadores do ano que vem. Peter Siemsen vai sair e deixar o time sem técnico, sem jogadores e sem moral. Boa sorte ao próximo presidente.