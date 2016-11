Encaminhado ou não?

07/11/2016 às 22:03h Enviado por: Samuel Castro

Finalmente uma rodada com definições no Brasileirão. O Palmeiras conquistou vantagem suficiente para ser campeão. O Atlético-MG parece que definitivamente não fica no G-3 assim como Fluminense e Corinthians não tenham forças para chegar na zona de classificação da Libertadores do ano que vem. Além disso, o Figueirense já pode se juntar ao América e ao Santa Cruz como rebaixados desta edição. Enfim, faltando ainda quatro jogos por disputar, tudo parece encaminhado. Mas será mesmo?

Única briga ainda acontecendo de fato, a última vaga do rebaixamento vai dar emoção até a última rodada, visto o crescimento do Vitória e a gangorra que é o Inter. Flu e Timão foram goleados no final de semana, mas a diferença para o Atlético-PR se manteve igual, já que o “Furacão” perdeu fora de casa. Além disso, lembremos que o Palmeiras venceu um fraco time do Inter no domingo, jogando em casa, por apenas 1 a 0, com o Colorado tendo uma chance claríssima de empatar.

O Flamengo ficou no zero com o Botafogo no sábado, mas foi o Glorioso quem teve as chances de vencer e desperdiçou. Será que o “Verdão” conseguiria vencer o “Fogão”, mesmo jogando em casa? Aliás, o Flamengo pega só o América e Coritiba nas próximas rodadas. O legal de tudo parecer definido no finzinho do campeonato é isso: tá encaminhado, mas um tropeço aqui, outro ali e tá tudo aberto de novo.

Desperdiçou - O Botafogo perdeu gols demais contra um Flamengo que pouco o ameaçou. Só Pimpão perdeu umas três chances claras. Além disso, Muralha fez grande defesa em chute de Neilton no início da segunda etapa. Se tivesse vencido o clássico, o Botafogo não só teria tirado as esperanças do Flamengo como estaria praticamente certo na Libertadores, dados os resultados do final de semana. Agora precisa vencer a “Chape” em casa.

Previsível - O Flamengo caiu direitinho na armadilha do Botafogo. Seus pontas não fizeram nada contra os laterais alvinegros. Os laterais pararam nos volantes dos lados. Arão e Márcio Araújo não puderam ir para o ataque por pressão na saída de Neilton e Pimpão, e Guerrero ficou completamente isolado na frente. Só Diego salvou. As substituições de Zé também mantiveram o Flamengo previsível, não dando fôlego para o time. Aliás, a última chance de gol foi do adversário. Ainda bem que o “Mengo” tem dois times fracos pela frente. Zé Ricardo precisa dar um jeito na morosidade do time porque eu realmente me recuso a acreditar que isso é tudo falta do Everton.

Faz tudo - Peter Siemsen deve ser o melhor presidente de clube de todos os tempos. Primeiro manda em contratação de técnico, depois de jogador, em demissão de jogador, de técnico e até escalando e montando o time. Depois de dar um time limitado na mão de Levir Culpi, mandar o maior ídolo da história do clube embora, Peter simplesmente disse na coletiva pós-goleada que Levir foi mandado embora por não escalar o time com três volantes. Pelo amor, né? Pena do Marcão, que vai ter que segurar a onda até o fim do ano; do sucessor do presidente, que vai pegar um caos no futebol e dos jogadores, que não têm culpa por serem ruins e estarem num clube grande. Acho que o presidente do Fluminense deveria assumir o time na beira do gramado até o final do campeonato.

Sem comentários - Só falarei do Vasco depois do jogo de hoje à noite. Vamos ser sinceros aqui. Depois do jogo de sábado passado, é preciso dizer alguma coisa?