01/11/2016 às 08:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

Decisão?





O único vencedor do final de semana foi o Santos, que ganhou do Palmeiras em casa e entrou na disputa pelo título. De resto, tropeços e mais tropeços. Tanto em cima quanto embaixo da tabela.

E como houve empate! Fluminense, Botafogo, Flamengo, todos empataram, além de Inter, Grêmio e Corinthians, estagnando todas as lutas: por títulos, Libertadores e rebaixamento.

É por isso que falamos que o torneio é nivelado por baixo. Todas as vitórias da rodada foram por 1 a 0. Além de dois empates por 0 a 0. É muito pouco gol. Apenas dois jogos tiveram mais que dois gols: Galo 2x2 Flamengo, Flu 2x2 Vitória. É, amigos. A competição acirrada talvez vá até o fim, mas decidir que é bom tá bem difícil.





Mal - O Fluminense não foi mal, mas tomar empate no finalzinho sempre deixa o torcedor com aquele gosto amargo na boca. Não foi a primeira vez que isso aconteceu com o Flu. Mas se não for a última, o time não estará na Libertadores 2017.





Tropeço? - É difícil saber se o empate do Fla foi bom ou foi tropeço. Na verdade, é difícil até falar isso do Galo. Mas como o Palmeiras perdeu na rodada, provavelmente foi dos dois. Caso alguém tivesse ganhado, diminuiria a distância para o Verdão em três pontos. Com tão poucos jogos por jogar, isso valeria ouro.





Tropeço - O Botafogo, sim, tropeçou. Não no Coritiba, mas numa partida espetacular do goleirão Wilson, que pegou tudo e mais um pouco. O primeiro empate de Jair Ventura no comando do time deixou o Bota longe do G-3, que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores, mas o time segue bem encaminhado. Mesmo com Flamengo e Palmeiras pela frente.