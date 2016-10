11/10/2016 às 11:14h Enviado por: Dayse Alvarenga

Eu sei, eu sei. Foi só a Bolívia. Mas e daí? Eu sei que todo mundo está que nem eu, mas meu Deus do céu. Como dá gosto ver essa seleção do Tite jogar. Neymar jogando muito, Gabriel Jesus jogando muito, Renato Augusto jogando muito. Até Giuliano jogando demais!







De possivelmente fora da Copa de 2018 a possível primeiro colocado das Eliminatórias depois de hoje, o Brasil voltou a mostrar um futebol bonito e envolvente que não dá muita margem de dúvida de que o novo comandante é o grande diferencial. Praticamente todos os convocados por Tite já haviam sido convocados por Dunga!





Jogo compacto, veloz, com pressão depois de perder a bola e paciência e movimentação para criar jogadas. O marasmo da segunda Era Dunga se foi, e parece que Tite renovou o espírito desse time. O verdadeiro teste, contra a Argentina, ainda está por vir, mas já dá para dizer que o caminho está mais que certo!





Aroma - O Flamengo venceu o Santa Cruz no domingo e seguiu na corrida pelo hepta. Claro que o primeiro tempo não foi um primor. Na nossa transmissão na Rádio Mania, frisamos que o primeiro tempo foi péssimo, e se não fosse o gol de Vizeu, o Flamengo até mereceria sair perdendo. Mas no segundo, voltou a ser o time que briga pau a pau com o "Verdão" pelo título.





Segue o show - O Botafogo venceu a segunda seguida e entrou de vez na briga pelo novo G-6. Jair ventura ainda não comenta, mas o Fogão já é até um dos favoritos à vaga. Se é verdade que o jogo não foi um primor, também é que Jair mexeu bem na equipe e garantiu a vitória em Santa Catarina.





À vista - O Fluminense foi jogar contra o Santos sabendo que a derrota não seria um resultado tão ruim. Com 46 pontos, o Flu ainda ficaria dois à frente do Botafogo em caso de vitória do Alvinegro. Por isso, ninguém lamentou muito a derrota para o "Peixe". Ainda mais tendo mais três e vantagem para o Grêmio. É só ter tranquilidade, e a Libertadores vem.