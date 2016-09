20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Dayse Alvarenga

O final de semana foi perfeito para o futebol carioca. Todos os grandes venceram, dois fora de casa. E mesmo assim, apenas um convenceu de fato. O Palmeiras ganhou o Corinthians no sábado jogando muita bola. E do mesmo jeito, mas no domingo, o Flamengo venceu o Figueirense no Pacamebu que recebeu mais rubro-negros que torcedores do Santos, no jogo das 18h30. O Flamengo venceu mais uma vez, segue convencendo e forte na briga, mas depois do jogo do Palmeiras, o título parece que ficou um pouco mais distante.





Não que eu esteja tirando o Flamengo da briga, longe disso, mas a verdade é que o Palmeiras passou invicto por uma série de jogos complicados. Venceu dois clássicos e empatou dois jogos contra adversários diretos e, ainda por cima, venceu um jogo fora de casa. A tabela do Fla foi mais modesta: nos últimos cinco jogos vitórias contra o Grêmio em casa, Chapecoense fora, Ponte em casa, Vitória fora, e Figueirense em casa, além do empate contra o próprio Palmeiras. Percebem?





O Palmeiras já jogou o confronto direto, além de dois clássicos. O Flamengo ainda tem dois clássicos por jogar, além de pegar Atlético-MG, São Paulo, Santos e Atlético-PR, e apenas o Peixe em casa. Já o Palmeiras tem nos próximos três jogos Coritiba em casa, Santa Cruz e América fora. Se continuar jogando da maneira que está, não deve ter grandes tropeços. O cheirinho ainda tá aí, mas ficou um pouco mais fraco.





Convence - Como dito acima, o Flamengo tem ganhado convencendo sempre de que é de fato o melhor time em campo. Tem perdido muitos gols nos últimos jogos, mas mesmo assim sempre tem conseguido levar os três pontos na mochila. Contra o Figueira domingo, o jogo terminou 2x0, mas se fossem 5x0 não seria nenhum exagero. Botando o pé na forma, o Flamengo melhora o saldo de gols. Lá na frente, isso pode fazer a diferença.





Não convence (1) - O Fluminense venceu o Grêmio ontem, mas como dissemos na Rádio Mania durante o jogo, o time foi muito mal ofensivamente e dependeu demais do talento de Gustavo Scarpa para conseguir vencer. A defesa não falhou como em outros jogos, o que é ótimo. Mas se fechar atrás para sair no contra-ataque não é estratégia pra quem quer chegar no G-4.





Não convence (2) - Mesmo com desfalques para todos os lados, o Botafogo arrancou uma vitória fora de casa contra o Vitória na Bahia. Sem Airton, Neilton, Sassá, Bruno Silva, Luis Ricardo, Jefferson, Fernandes, e provavelmente mais uma cabeçada que eu não consigo lembrar agora, o Bota precisou de uma jogada espírita de Pimpão para fazer o gol e, no mais, não produziu. E ainda não conta com Victor Luis para a próxima partida, já que ele está suspenso. Pois é.





Recuperação - Finalmente, o Vasco se recuperou de fato na Série B, conseguindo sua segunda vitória consecutiva. E não podia ser em melhor hora, já que sábado que vem o time da Colina recebe o vice-líder da Segundona em casa. Sem muitos problemas contra o Joinville, o Vasco terá pela frente o Santos amanhã pela Copa do Brasil. Lembra que falamos semana passada sobre como o elenco veterano não tem aguentado durante os jogos? Dois jogos importantes seguidos devem complementar ainda mais isso. Se Jorginho não fizer uma rotação na equipe nesta quarta-feira, o jogo de sábado vai reservar altas emoções.