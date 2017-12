Fundador da Pestalozzi em São Gonçalo lança livro sobre autismo; veja destaques do Entre Letras

Escritor e fundador da Sociedade Pestalozzi, em São Gonçalo, Mário Leiland, de 62 anos, lança seu livro “O menino e as bolas de gude”, hoje, às 20h, na Câmara Municipal de Niterói. O livro infanto-juvenil traz sua própria história, quando ainda pequeno tinha dificuldades de interagir com outras crianças e acabou construindo uma grande amizade com bolinhas de gude. Parte da renda arrecadada com a venda dos livros será destinada ao tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).