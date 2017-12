Autor niteroiense lança trama policial de tirar o fôlego; veja os destaques do Entre Letras

Após o sucesso de "A Farsa de Ártemis" e "Véu do Diabo", o autor niteroiense Celso Possas Junior se prepara para lançar "Vértice", mais uma trama policial de tirar o fôlego. No enredo, os leitores acompanham investigações de mortes na Ilha da Ampulheta, em Angra dos Reis. Quanto mais investiga, mais o detetive fica curioso com as particularidades do caso. O romance de ritmo dinânimo é narrado em três tempos, simultaneamente. Formado em Economia e pós-graduado em Marketing, Celso é autor também de "A operação Baumann", "O Natal de Ômega" e "O Revelador", publicados pela editora Itapuca. O lançamento em Niterói acontece na Tabacaria MX, em São Francisco, a partir das 17h. Mas antes, haverá lançamento também no Centro do Rio, no Café do Hotel Novotel, nesta terça, dia 12.