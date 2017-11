Hora da resenha: 'Encontro do acaso' é destaque no Entre Letras

Quem nunca ouviu que toda mudança verdadeira deve acontecer de dentro para fora? Por mais clichê que pareça, essa é uma realidade quando nos deparamos com situações decisivas na vida: ou mudamos ou ficamos perdidos para sempre. Foi o que aconteceu com Lúcio, protagonista do livro "Encontro do acaso", obra de estreia da jornalista e escritora independente Renata Idalgo. Após um "encontro do acaso" proporcionado por um incidente de trânsito, Lúcio abre o livro da própria vida ao outro motorista envolvido na situação, o policial Plínio, em uma conversa de bar. A narrativa desenrola a partir da trajetória de Lúcio, que viveu por anos usufruindo dos frutos da criminalidade, até que, à beira da depressão, ganha um presente especial do irmão, a quem não vê há um tempo. Leitura fácil, rápida e bastante reflexiva, "Encontro do Acaso" trata de amor e de Deus, sem ser religioso, e é um ótimo presente para aqueles que curtem ou não uma boa leitura. O livro pode ser adquirido pelo site www.mercadolivre.com.br ou diretamente com a autora em seu perfil do Facebook.