Coletâneas celebram 120 anos de Drácula ; veja destaques do 'Entre Letras'

A volta do espião, 27 anos depois Para quem ama histórias de espionagem, acaba de "sair do forno" o livro do ex-espião John le Carré, "Um legado de espiões", pela editora Record. Na obra, que chega às livrarias agora no fim de outubro, Le Carré retoma as trajetórias de alguns de seus principais personagens 27 anos depois do lançamento de “O peregrino secreto”, até então último livro protagonizado por George Smiley, seu personagem mais famoso. Este é o nono romance da série. Pseudônimo de David John Moore, John le Carré é britânico, está com 86 anos e atualmente vive exclusivamente da escrita.