Requisitos para inclusão do nome do consumidor no quadros restritivos de crédito

21/09/2016 às 12:00h Enviado por: Marcela Freitas

O consumo é ligado ao cotidiano do ser humano, independente



da classe social a qual pertence. Desde o nascimento, o homem



consome produtos e serviços necessários à sobrevivência. As



relações de consumo se tornaram práticas, sendo os Sistemas de



Proteção ao Crédito ferramenta fundamental para conferir



segurança às negociações comerciais para verificar a veracidade



das informações fornecidas pelo consumidor acerca da sua

idoneidade financeira. A cobrança de débito deve ser feita de

maneira correta e sem excessos. Não sendo diferente a isso, o

Código de Defesa do Consumidor proíbe quaisquer tipo de abusos

praticados para obter a quitação da dívida. No que diz respeito

a inclusão do nome do consumidor nos cadastros restritivos de

crédito é necessário seguir algumas cautelas. Assim, para essa

inserção, deve o consumidor ser notificado por escrito a cerca

dessa possibilidade, como dispõe o artigo 43 § 2º do Código de

Defesa do Consumidor, a fim de que o consumidor, se quiser,

possa pagar o débito ou questioná-lo perante a justiça. A falta

dessa comunicação prévia nasce para o consumidor o direito à

indenização por danos morais, que serão pagos pelos órgãos

mantenedores de cadastro restritivo. Tratando-se de dano moral

em que o prejuízo é presumido, independe da comprovação do abalo

sofrido. É através dessa notificação que o consumidor toma

conhecimento de que alguém armazenou informações a seu respeito,

e tem a chance de promover a correção desse registro caso sej

feito de forma incorreta. Outro requisito indispensável é que

o consumidor não pode sofrer qualquer tipo de ameaças, seja

física ou psicológica, ou efetuar a cobrança de forma a

ridicularizar o devedor, como deixar que terceiros saibam da

cobrança ou da existência da dívida. O credor pode cobrar seu

crédito, entretanto isso deverá ser feito dentro do seu

exercício regular do direito, qual seja, de cobrar sem causar

qualquer tipo de constrangimento ao consumidor ou fazer

afirmações falsas, incorretas, enganosas ou que interfira com

seu trabalho, descanso ou lazer. Os dados constantes nesses

órgãos de cadastros de proteção ao crédito devem ser objetivos,

claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não

podendo conter informações negativas referentes a período

superior a 5 (cinco) anos. Mesmo que a inclusão do nome do

consumidor aos cadastros de proteção ao crédito seja legítimo,

isto é, tenha realmente um motivo para a negativação do nome,

deve-ser respeitar um prazo de 5 anos, pois passado esse prazo,

o próprio órgão de cadastro deve retirar a anotação negativa,

independentemente de como esteja a situação da dívida. Assim,

ocorrendo a prescrição da dívida, os serviços de proteção ao

crédito ficarão proibidos de fornecer quaisquer informações que

possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito do

consumidor junto aos fornecedores. Desta forma, caso o devedor

pague a dívida cumpre ao credor providenciar o cancelamento da

referida negativação do devedor. Se o credor não efetuar este

cancelamento, poderá configurar crime previsto no Código de

Defesa do Consumidor, com pena de detenção de 1 a 6 meses ou

multa. Assim, uma vez regularizada a situação de inadimplência

do consumidor, deverão ser imediatamente corrigidos os dados

constantes nos órgãos de proteção ao crédito, devendo fazer isso

imediatamente ou em breve espaço de tempo. O Superior Tribunal

de Justiça, com base no artigo 43, § 3º do CDC, assegura que

quando a dívida for quitada o credor tem o prazo de 5 dias úteis

para a retirada do nome do consumidor dos cadastros de proteção

ao crédito. Caso o credor não retire o nome do devedor neste

prazo, gera para o consumidor o pagamento de indenização por

dano moral.





PROJETO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE SALGADO





DE OLIVEIRA – CAMPUS NITERÓI E SÃO GONÇALO - PESQUISANDO DIREITO





– PROFESSOR COLABORADOR DA PESQUISA, MARCO ANTÔNIO DA SILVA,





TENDO COMO COLABORADORES OS ADVOGADOS DO NPJ-NITERÓI- PROCON,





MÁRCIO GALVÃO AZEVEDO e LUCIANA BARBOZA, E COMO COLABORADORA A





ALUNA ANA MÔNICA NASCIMENTO ARAÚJO (10ºº PERIODO) - COORDENAÇÃO





NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA DE NITERÓI, PROFESSOR ROGÉRIO





TRAVASSOS.