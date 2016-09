28/09/2016 às 12:00h Enviado por: Sany Medeiros

O que seria a audiência de custódia, que vem despertando a







atenção dos profissionais das ciências criminais? Também





denominada audiência de apresentação, trata-se de uma





entrevista, a ser realizada o mais rápido possível, entre quem





foi preso em flagrante e a autoridade judiciária, que deverá





decidir acerca da manutenção ou não do ato prisional.





A audiência de custódia tem por finalidade humanizar o





procedimento subsequente à prisão em flagrante, aproximando o





juiz do suposto autor do fato criminoso. Dessa forma, o





magistrado poderá apurar melhor a ocorrência de eventuais





torturas ou outras ilegalidades no decorrer da prisão, bem como





se esta é de fato necessária.





Apesar de não constar na lei, a audiência de custódia possui





previsão expressa em tratados internacionais ratificados pelo





Brasil, como a Convenção Americana de Direitos Humanos





(conhecida como Pacto de San José da Costa Rica), que possuem





força de norma “supralegal” (acima da lei), conforme





entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.





No Estado do Rio de Janeiro, há dois interessantes





precedentes que merecem ser mencionados:





No primeiro caso, uma pessoa acusada de prática de tráfico





de drogas - aqui em São Gonçalo, inclusive -, foi solta pela não





realização da audiência de custódia, em sede de habeas corpus





impetrado pela Defensoria Pública, julgado pelo Tribunal de





Justiça em fevereiro de 2015.





Posteriormente, no dia 18 de novembro de 2015, o Tribunal de





Justiça carioca inaugurou a audiência de custódia na comarca da





Capital, assumindo o compromisso de implantá-la gradativamente





nas comarcas do interior.





Chega-se, então, ao segundo caso. Em agosto de 2016, o





Supremo Tribunal Federal concedeu, em sede de reclamação





constitucional, medida liminar em favor de uma pessoa acusada de





crime de roubo, para que fosse realizada a audiência de





apresentação, ainda que na comarca de São João de Meriti, onde





tramita o processo originário, não tivesse sido instalada





central de audiências de custódia, como na Capital.





Não se questiona que a audiência de custódia terá papel





importante na redução de ilegalidades e de prisões





desnecessárias, mas sua implantação no Estado do Rio e no Brasil





afora será um desafio, sobretudo porque há muitas comarcas que





não contam a estrutura necessária, como efetivo policial para





transporte dos presos.





PROJETO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE SALGADO DE





OLIVEIRA – CAMPUS NITERÓI E SÃO GONÇALO - PESQUISANDO DIREITO – PROFESSORES





COLABORADORES DA PESQUISA, ALEXANDRE ACETI e MÁRIO LAMBLET NA ÁREA DE DIREITO





PENAL, E COMO COLABORADORES OS ALUNOS ALESSANDRO SOLEDADE BATISTA LOPES GOMES





(10º PERÍODO - SÃO GONÇALO) E MARCELO DOS SANTOS DO NASCIMENTO (9º PERÍODO –





SÃO GONÇALO) - COORDENAÇÃO NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA DE NITERÓI, PROFESSOR





ROGÉRIO TRAVASSOS.