MEDIAÇÃO NO DIREITO DE FAMÍLIA DIREITO DE FAMÍLIA

14/09/2016 às 12:00h Enviado por: Sany Medeiros

A Mediação no Direito de Família ainda é um tema pouco







conhecido, mas não deixa de ser importante na sociedade como





um todo. É uma forma alternativa de resolver os problemas,





baseada em bom senso e na busca pela solução efetiva e





adequada dos conflitos. A mediação desponta como auxiliar do





Poder Judiciário na medida em que atinge o objetivo comum de





promover justiça.





Hoje é de conhecimento de todos que os processos na Justiça





estão demorando muito para serem solucionados, levando a





população a pouco acreditarem na solução de seus problemas,





que no Direito de Família, em sua maioria depende de soluções





urgentes.





De acordo com o Novo Código de Processo Civil, para ser





Mediador, a pessoa não pode possuir vínculo com as partes





envolvidas no processo, devendo ser um profissional capacitado





para exercer a função. O papel do mediador consiste em





promover o diálogo amigável, auxiliando as partes a encontrar





um acordo que a ambas satisfaça, fazendo surgir uma nova





realidade, a partir da relação já existente entre Autor e Réu.





Ao entrar com um processo na justiça, seja qual for o





procedimento a ser adotado, o Autor da ação, por seu advogado





deve manifestar sua vontade de querer a realização das sessões





de Mediação.





Na maioria dos casos, por desconhecimento, ou por pensar que a





outra parte é seu “inimigo” que o processo é uma “guerra” (o





que é um equívoco, porque elas podem ser aliadas), não se opta





pelas sessões de Mediação, onde o objetivo é que as partes





cheguem a um consenso, possam dialogar, expor seus





pensamentos, necessidades, entendendo um o pensamento do





outro, e assim, cheguem a um acordo que satisfaçam os





envolvidos, que atendam às expectativas e que nenhuma parte





saia “prejudicada”.





Um exemplo a ser usado na Mediação no Direito de Família, é o





divórcio. Duas pessoas, quando decidem constituir família e





concretizam esse sonho não pensam que no futuro possam se





separar, mas e quando acontece? O que ambos querem? Vale





lembrar que a Mediação não deve ter somente o intuito de





solucionar os conflitos, mas sim, a construção de uma cultura





de paz. O que se envolve também num processo de divórcio não é





somente os interesses do casal, na maioria dos casos envolve





também os filhos, o que gera um desconforto emocional,





angústia, sentimento de culpa por não ter dado certo a união,





ou seja, uma mistura de sentimentos, que com a demora para a





solução da ação, só piora para os dois lados, principalmente





para os filhos que são os que mais sentem neste processo





bastante doloroso psicologicamente.





A Mediação deve mostrar ao casal que eles não devem se vingar





um do outro, principalmente se dessa união existirem filhos, e





sim, que consigam esclarecer e encontrar uma solução de paz





para o problema. E que, existe vida sim depois do fim do





casamento, conseguindo assim viverem com o devido respeito um





para com o outro.





Assim, a Mediação no Direito de Família tem o objetivo de





promover a paz no conflito familiar, usando todos os meios





possíveis para que se evite que estes sejam adversários,





despertando a responsabilidade das partes na reorganização





familiar, com isso, reconstruindo um novo significado para a





solução dos problemas. Por esse motivo, deve se dar maior





relevância e importância a Mediação no Direito de Família, que





vem demonstrando sua grande eficiência nos conflitos entre





pessoas, pois com ela, são as próprias partes que acham as





soluções. O mediador somente as ajuda a procurá-las,





introduzindo, com suas técnicas, os critérios e os raciocínios





que lhes permitirão um entendimento melhor.





A partir da complexidade que as relações vêm apresentando,





atrelada a um judiciário repleto de causas, pouco eficaz e





quase inviável, o indivíduo passa a considerar que a solução





para os conflitos de sua vida tem como melhor caminho, a





tomada de decisões pacíficas, formadas a partir do bom senso e





fora do âmbito instrumentalizado da Justiça. Ao passo que se





chega a um consenso, o acordo realizado pelas partes poderá





ser homologado pelo juiz, fazendo que com isso as vontades





sejam satisfeitas de forma menos demorada, e consequentemente,





alivia-se, a sobrecarga do judiciário.





PROJETO DE PESQUISA DO CURSO DE DIREITO DA UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA





– CAMPUS NITERÓI E SÃO GONÇALO - PESQUISANDO DIREITO – PROFESSORES





COLABORADORES DA PESQUISA, ROGÉRIO TRAVASSOS e MARIA DO CARMO A. BORGES





(DIREITO DE FAMÍLIA), TENDO COMO COLABORADORA A ADVOGADA DO NPJ-NITERÓI NA





ÁREA DE DIREITO DE FAMÍLIA, ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA, E COMO COLABORADORES





OS ALUNOS RYAN SILVA PINHEIRO (8º PERÍODO) e RUBENS SILVA PINHEIRO (8º





PERIODO) - COORDENAÇÃO NÚCLEO DE PRATICA JURÍDICA DE NITERÓI, PROFESSOR





ROGÉRIO TRAVASSOS.